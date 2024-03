Lautaro tona al gol con l’Argentina dopo oltre un anno: “E’ un premio per il duro lavoro e la professionalità”

Dopo oltre un anno, Laurato Martinez è tornato a segnare con la maglia della sua Nazionale, quella dell’Argentina. Un periodo non facile per l’interista, spesso finito anche nel mirino della critica in patria.

Il Toro, a TyC Sports, ha così parlato in merito: “Il gol è un premio per la tranquillità e il lavoro. Ringrazio i miei compagni che sono stati sempre con me. C’è un gruppo di ragazzi che entra forte e in ogni allenamento mette in difficoltà il mister. Abbiamo gareggiato di nuovo. In ogni sessione di allenamento puoi vedere l’intensità e la voglia”.

Foto: twitter Argentina