Lautaro sul digiuno in Nazionale: “Lascio parlare la gente, dimostrerò che si stanno sbagliando”

L’Argentina si è imposta con un rotondo 3-0 in amichevole contro El Salvador grazie alle reti di Romero, Fernandez e Lo Celso, continua così il digiuno di Lautaro Martinez in Nazionale. Intervenuto ai microfoni del TyC Sport, il centravanti nerazzurro ne ha così parlato: “Il problema si risolve con calma. Cerco di farmi vedere in campo. Lascio parlare la gente, mi interessa poco, perché in ogni allenamento dimostro all’allenatore che sono sempre a disposizione della squadra per qualunque cosa, partire da titolare, da sostituto o non entrare”.

Poi ha proseguito: “Lavoro per indossare questa maglietta perché è la più bella. Mi piace competere, mi piace dare il massimo. A volte il gol non arriva, oggi ci ho provato e non riusciva ad entrare. Ma continuerò a lavorare. Spero che la prossima partita possa avere l’occasione di segnare, tornare a sorridere e dimostrare a tutte quelle persone che parlano tanto di me che si sbagliano”.

Foto: Instagram Lautaro