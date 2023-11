Lautaro su rigore sbanca Salisburgo e manda l’Inter agli ottavi di Champions

Arriva dalla panchina e dal solito Lautaro Martinez la rete che vale la qualificazione agli ottavi di finale per l’Inter di Simone Inzaghi. L’attaccante argentino entra al 68′ e a 4 minuti dal novantesimo trova su calcio di rigore, assegnato per fallo di mano di Bidstrup su tiro di Barella, il gol dell’1-0 e della qualificazione. Nonostante una buona gara il Salisburgo esce sconfitto senza aver dato troppi pensieri a Sommer, complice l’imprecisione sotto porta degli austriaci. Il capitano dei nerazzurri si conferma inarrestabile dal momento che, poco prima del vantaggio, colpisce anche una traversa con un gran colpo di testa. Simone Inzaghi e i suoi dunque si uniscono alle squadre qualificate agli ottavi di finale e le prossime due gare saranno decisive per conquistare il primo posto, conteso dalla Real Sociedad.

Foto: Instagram Inter