Lautaro: “Stiamo vivendo un sogno. Messi per noi è una bandiera, un punto di riferimento”

L’Argentina sfiderà in amichevole il Panama allo stadio Monumental, in una serie di amichevoli organizzate per festeggiare la vittoria del Mondiale.

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha parlato ai microfoni di TyC Sports, svelando come stanno vivendo questo momento da campioni del mondo. “Sono una persona che si emoziona molto perché tutto quello che stiamo vivendo è un sogno. Felice perché potremo godere di un bel clima, della nostra gente e della nostra casa”.

“Devo divertirmi, perché ho degli ottimi compagni di squadra, un allenatore che mi sostiene e una famiglia dietro di me che mi sostiene in ogni momento. Speriamo di poter continuare su questa strada godendoci quello che facciamo in campo e puntando a fare sempre gol. Messi? È una persona enorme. Per noi è il nostro capitano, il nostro punto di riferimento, la nostra bandiera“. Foto: twitter Argentina