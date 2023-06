Lautaro: “Stagione durissima ed esaltante. Il City è fortissimo ma sappiamo che anche loro ci rispettano”

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha parlato ai microfoni di TNT Sports in vista della finale di Champions di sabato e della forza dell’avversario.

Queste le sue parole: “E’ stata una stagione completa e importante: sto pensando alla partita di sabato, sarà la partita più importante da giocare a livello di club. Siamo molto contenti, concentrati ed emozionati: sogniamo questa partita, vogliamo prepararla al meglio e affrontarla come si deve. Siamo tutti importanti: rispettiamo il City, ha grandi giocatori. Ma anche loro ci rispetteranno e saranno preoccupati per il nostro gioco, siamo qui per quello: la prepareremo al meglio in settimana, sabato sarà un giorno molto speciale. Finale perfetta? L’importante è fare una grande partita, l’Inter deve stare il più in alto possibile”.

Foto: twitter Inter