Lautaro: “Sono soddisfatto se vedo l’Inter felice. Derby? Prima c’è l’Atalanta”

L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida esterna sul campo della Cremonese vinta per 1-2 grazie ad una sua doppietta: “Punti che pesano tantissimo, perché venivamo da una sconfitta. Abbiamo lavorato, oggi dovevamo portare 3 punti a Milano e ce l’abbiamo fatta con sofferenza. 20 gol? Spero di arrivare al massimo, vuol dire che ho dato una mano alla squadra per arrivare più in alto possibile. Su chi facciamo la corsa? Su di noi. 13 punti sono tanti, oggi abbiamo accorciato e dobbiamo pensare a migliorare”. Infine, sul derby contro il Milan: “Prima abbiamo l’Atalanta in Coppa Italia. Sappiamo come sono le partite contro di loro: anche lì dobbiamo andare alla guerra, perché quella competizione ci può dare una finale come quella che abbiamo vinto contro il Milan. Quello che mi rende felice è vedere l’Inter felice. Abbiamo perso tanti punti, ma non dobbiamo guardare in alto ma essere tranquilli e pensare al nostro gioco”.

Foto: Instagram Lautaro Martinez