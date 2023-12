Lautaro: “Sono dispiaciuto, costretto a fermarmi”

Tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Lautaro Martinez ha voluto tranquillizzare i tifosi, spiegando che dovrà stare fuori in via precauzionale e si è scusato per la prestazione in Coppa Italia. Di seguito le parole del capitano dell’Inter:

“Sono molto dispiaciuto di come è andata la partita di mercoledì sera, la Coppa Italia è una competizione a cui teniamo tanto visto che abbiamo vinto le due edizioni, avremmo voluto proseguire nel cammino, la squadra ha dato tutto affinché potesse succedere. Ora focus totale sugli altri importantissimi obiettivi rimasti. Dopo 89 presenze di fila purtroppo sono costretto a fermarmi e quindi sono dispiaciuto di non potere aiutare domani i miei compagni, per qualche giorno riposo forzato per recuperare e tornare il prima possibile”.

Foto: Instagram Inter