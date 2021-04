Lautaro smentisce le voci sulla sua ragazza come agente: “Bugia al 100%”

Era uscita nel pomeriggio la notizia di un possibile cambio di agente per Lautaro Martinez, che avrebbe visto ripercorrere la strada di Mauro Icardi fino a far diventare la sua ragazza Augustina, la sua agente, proprio come fece l’ex capitano nerazzurro con sua moglie Wanda Nara. Il Toro ha tenuto a precisare tramite una storia sul proprio profilo Instagram, che non ci sia nulla di vero.

Foto: twitter Inter