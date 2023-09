Lautaro show all’Arechi! Il Toro subentra e stende la Salernitana con un poker (4-0)

Lautaro show all’Arechi! Il Toro cala un poker in 34′ e consegna i tre punti all’Inter contro la Salernitana: 4-0. Dopo un avvio tutto interista, coi giocatori di Simone Inzaghi in maglia bianca per l’occasione, i granata di Paulo Sousa si difendono con ordine, rendendosi anche pericolosi con il tandem Dia-Cabral. Il primo squillo della gara arriva al 18′ con Thuram che viene spinto e l’Inter chiede il rigore, ma Abisso non fischia e il Var non interviene dopo il silent check. Immediata la risposta dei padroni di casa con Cabral: buona trama della Salernitana che per la prima volta si rende pericolosa: il tiro del centravanti viene però murato dalla difesa interista con Pavard. E l’ultimo squillo della prima frazione di gioco è ancora per gli uomini di Sousa e per il solito Cabral che si libera di Pavard e poi calcia in porta senza trovare la porta. Al 53′ Inzaghi decide di cercare la svolta dalla panchina: dentro Asllani, Mkhitaryan e Lautaro ed dal campo Calhanoglu, Klaassen e Sanchez. E il Toro ci mette appena nove minuti a mettere la sua firma sulla partita: Thuram cerca il suo compagno di reparto in area e l’argentino ringrazia scavalcando Ochoa con un tocco dolce. Immediata la risposta dei padroni di casa che trovano la rete con Legowski, ma la posizione del centrocampista è in fuorigioco e Abisso invalida la rete. E al 71′ arriva il raddoppio Inter con il solito Lautaro: questa volta in un’azione favorita da un grossolano errore avversario in uscita. Assist di Barella. Dilaga l’Inter. All’84’ Lovato trattiene Thuram fino a farlo cadere, penalty per i nerazzurri. Dal dischetto si presenta Lautaro che spiazza Ochoa e trova la tripletta personale. Ma non è finita, il Toro non è sazio. E all’89’ arriva anche il poker da subentrato battendo Ochoa su assist di Carlos Augusto Termina così all’Arechi, Lautaro cala il poker in 34′ e consegna i tre punti all’Inter che tornano in vetta alla classifica a pari punti con il Milan.

Foto: Instagram Inter