Lautaro risponde a Vlahovic, secondo tempo con pochi squilli: 1-1 tra Juve e Inter

Termina 1-1 il primo tempo tra Juventus e Inter. Ottimo approccio dei bianconeri, che hanno fatto la gara, poi la reazione dei nerazzurri.

Juve pericolosa con Chiesa, al 15′, con un sinistro, in area di rigore, finito largo di poco. Al 27′ il vantaggio, meritato, dei bianconeri.

Bella azione impostata da Vlahovic, palla per Chiesa, che serve il serbo in area per l’1-0.

L’Inter però colpisce nel miglior momento della Juve, segnando alm 33′ con Lautaro. Bella azione di Thuram sulla destra, palla in mezzo dove l’argentino ha anticipato Gatti e trovato l’1-1.

Nella ripresa, è l’Inter a fare più la partita. Ma non crea palle gol. La Juve si chiude e prova a ripartire, concedendo zero, ma allo stesso tempo, creando nulla.

Inzaghi prova a cambiare, inserendo Cuadrado e Carlos Augusto sulle fasce. La Juve risponde con il doppio cambio in attacco con Chiesa e Vlahovic fuori, dentro Kean e Milik.

Nel finale è proprio l’ex Cuadrado, accolto da una miriede di fischi, a creare le apprenzioni maggiori alla Juve, ma alla fine, termina con un 1-1 il derby d’Italia.

In classifica, l’Inter resta al comando con 32 punti. La Juventus resta a -2, con 30 punti. Resta tutto invariato in vetta, sorridono le inseguitrici che guadagnano due punti su entrambe.

