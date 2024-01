Lautaro: “Rinnovo? Sto parlando con la società. Non pensiamo alla Juve”

Al fianco di Simone Inzaghi in conferenza stampa, c’è il capitano dell’Inter Lautaro Martinez, che ha parlato così della partita che li attende: “Dobbiamo continuare così, lavorando. Domani avremo una partita importante, da fare contro un avversario di valore. Mi sento a un livello alto, sto lavorando tantissimo però non devo dirlo io dove sono in questo momento”. Sul pensare alla Juve: “Perché? Io no. Penso alla partita nostra di domani, per noi è molto importante il trofeo che ci giochiamo, è un nostro obiettivo stagionale e penso a preparare bene questa partita”. Capitolo rinnovo dopo la Supercoppa: “Non lo so, stiamo lavorando con la società. Penso alla partita di domani e a tornare a Milano dai miei figli che mi mancano tanto”.

Foto: Instagram Inter