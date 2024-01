Lautaro: “Ringrazio lo staff medico, sono rientrato in fretta. Per il rinnovo manca poco”

Intervistato ai microfoni di DAZN, il capitano dell’Inter Lautaro Martinez ha parlato della partita e del suo rientro: “Sono guarito in 12 giorni da una lesione all’adduttore, devo ringraziare lo staff medico. Sono molto felice di avere aiutato i miei compagni, mi mancava tanto il campo infatti sono anche andato a Genova con i miei compagni per stargli vicino”. Sull’inserimento di Arnautovic in rosa: “A Genova ha fatto una grande gara, oggi ha sbagliato un gol ma noi siamo tutti con lui. Gli faccio i complimenti perché sta lavorando tanto e sta lavorando bene”. Infine, sul rinnovo di contratto dopo le firme di Dimarco, Darmian e Mkhitaryan: “Manca ancora qualcosina, in questi vedremo. Ho solo pensato a rientrare velocemente, ma posso dire che manca poco”.

Foto: Instagram Lautaro