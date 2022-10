Lautaro: “Penso sempre all’Argentina. So che ci giocherò solo se faccio bene all’Inter”

Intervistato da Star+, Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha parlato del Mondiale di Qatar 2022 che vivrà da protagonista con la Nazionale argentina: “Spero di arrivarci nel modo migliore possibile, la sensazione è difficile da spiegare. Gioco sempre pensando alla Nazionale argentina… Non essere stato convocato per il Mondiale 2018 mi ha fatto male per come il ct (era Sampaoli, ndr) mi aveva parlato, però ho rispettato la sua decisione. Scaloni invece si è sempre fidato di me, mi ha supportato anche quando non segnavo, rispettandomi e spronandomi. La Seleccion ha tanti giocatori forti, si è sempre sotto esame. E so che io ci sarò solo se faccio bene nel mio club…“.

Foto: Instagram Lautaro