Lautaro: “Pallone d’Oro? Mi aspettavo di più, non sempre sono giusti”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, ha così commentato la vicenda legata al Pallone d’Oro: “Si può migliorare. Sinceramente mi aspettavo di più, ma io lavoro per l’Inter e per l’Argentina e delle volte questi premi non vengono dati in modo giusto. Io sono contento perché sto tornando in forma, sono arrivato in ritardo dopo una lunga stagione e la Copa America. Lavoriamo tutti per dare il massimo in campo, dobbiamo continuare su questa strada perché il campionato è lungo”.

Foto: Instagram Inter