Lautaro Martinez, il padre attacca Spalletti: “Continua così e finirà la tua buona sorte”

Lautaro Martinez non è sceso in campo nemmeno un minuto nella partita persa ieri sera dall’Inter in Champions League in casa del Tottenham. Una scelta da parte del tecnico nerazzurro Luciano Spalletti che evidentemente non è andata giù al padre dell’attaccante. Papà Martinez infatti ha pubblicato un tweet al veleno, poi rimosso, in cui ha criticato molto duramente l’allenatore di Certaldo per la decisione presa dopo la bella prestazione dell’ex Racing solo pochi giorni fa in campionato contro il Frosinone. Il post del padre di Lautaro difatti è stato il seguente: “Continua così e finirà la tua buona sorte”. Un messaggio scritto in spagnolo e preceduto da un “por cagon” facilmente traducibile e non certo elegante.

Foto: Twitter Inter