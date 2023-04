Lautaro: “Ora pensiamo al campionato, dobbiamo recuperare punti. Benfica? Il turno l’abbiamo passato a Lisbona”

Ad Inter TV è intervenuto anche Lautaro Martinez che ha commentato così il passaggio in semifinale di Champions League: “Abbiamo raggiunto un obiettivo prestigioso. Ora dobbiamo pensare al campionato per recuperare i punti che abbiamo perso, e poi ci concentreremo sul Milan. Sono contento della mia prestazione, fisicamente stavo bene: riposare un po’ a volte fa bene, vorrei scendere sempre in campo ma si gioca ogni tre giorni e in attacco stiamo tutti bene. La testa e la personalità: il turno l’abbiamo passato a Lisbona, dove abbiamo fatto un’ottima partita, di cuore e da squadra compatta, quello ci sta mancando in campionato. Dobbiamo recuperare punti in Serie A, ma con questo atteggiamento credo che sarà più semplice. Non segnavo da tanto, sono contento perché il gol ha aiutato la squadra. Sono felice anche per il lavoro che faccio ogni giorno”.

Il messaggio ai tifosi: “Li ringrazio, perché sono sempre al nostro fianco, anche quando le cose non vanno bene. Come si dice in Argentina, qué disfruten”.

Foto: Instagram Inter