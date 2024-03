Lautaro: “Olimpiadi? Farò di tutto per esserci”

Intervenuto ai microfoni del TyC Sport, il centravanti dell’Inter e della Nazionale argentina, Lautaro Martinez, ha così parlato della possibilità di andare alle Olimpiadi: “Se Mascherano vorrà contare su di me sarò sempre a disposizione. Lavoro per indossare questa maglia, essere in Nazionale è un privilegio. Se Mascherano sta ascoltando, gli confermo che sono a disposizione. Poi non dipende da noi, ma faremo del nostro meglio”.

Foto: Instagram Inter