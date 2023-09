Lautaro: “Non siamo soddisfatti. Non abbiamo giocato bene. Troppe difficoltà, soprattutto nel primo tempo”

Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, ha parlato a Prime Video dopo la gara pareggiata con la Real Sociedad.

Queste le sue parole: “No non siamo soddisfatti, non abbiamo giocato bene, non abbiamo fatto quello che avevamo preparato. Nel primo tempo stiamo stati particolarmente in difficoltà, dobbiamo migliorare tanto”.

Ti abbiamo visto tra i giocatori in difficoltà, troppi impegni? “Non credo siano i tanti impegni, abbiamo trovato una squadra brava, ci hanno messo spesso in fuorigioco. In fase d’uscita non siamo stati puliti ed è successo anche nel derby, lì c’è da migliorare”.



Vi aspettavate questa Real Sociedad? “Sappiamo che sono forti, che hanno messo in difficoltà tanti nel loro stadio, l’importante è non aver perso perchè poi fai il girone in salita. Punto quindi importante”.

Foto: twitter Inter