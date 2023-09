Lautaro: “Non penso alla classifica capocannonieri, ma se la vincerò significa che avrò dato una grande mano all’Inter”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, l’autentico mattatore della sfida dell’Arcechi, Lautaro Martinez, ha così parlato dopo la quadripletta calata nel secondo tempo: “La Salernitana è un’ottima avversaria, era in difficoltà e sapevamo che qui l’ambiente sarebbe stato caldo, con la gente che si fa sentire. Noi dovevamo venire qui a fare l’Inter e l’abbiamo fatto. Le critiche fanno parte del nostro lavoro, dobbiamo andare in campo e dimostrare tutto quello che facciamo in serata. La squadra è quella che conta, sempre. Quando arriva il gol uno è felice perché dà una mano alla squadra, l’importante è aver vinto e che siamo ancora lassù”.

Poi ha proseguito parlando della classifica capocannonieri: “E’ importante per un giocatore, ma io penso sempre alla squadra, a dare una mano ai compagni. Poi se lo vinco vorrà dire che avrò dato una grande mano alla squadra”.

Infine, su Thuram: “E’ un ragazzo forte, che si spende tanto per la squadra. Viene da un altro calcio, sta imparando tantissimo il calcio italiano e il nostro gruppo. E’ un grande ragazzo”.

Foto: Instagram Inter