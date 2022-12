Lautaro: “Non ho gicato il Mondiale che mi aspettavo”

Intercettato ai microfono di TyC Sport, Lautaro Martinez ha parlato del Mondiale della sua Argentina e della tristezza personale per non aver disputato il torneo come avrebbe voluto, sbagliando troppo e non trovando la via del gol, eccetto ai calci di rigore. Queste le parole del 22 della Nazionale campione del mondo: “Sono felice per avere vinto il Mondiale con la mia Nazionale, ma sono anche un po’ triste perché non ho disputato il torneo che mi aspettavo, è stato difficile”.

Foto: Instagram Lautaro