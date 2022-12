Lautaro: “Non è sato il Mondiale che volevo, ma l’importante era vincere. In finale avrei tirato l’ultimo rigore”

L’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, ha parlato in merito al Mondiale vinto dall’Argentina, anche se lo ha visto tra i più deludenti dell’Albiceleste.

Queste le sue parole: “Non è stato il Mondiale che mi aspettavo. Ma sono stato lucido nei momenti chiave. Con l’Olanda, in occasione del rigore decisivo, ero tranquillo. Avevo deciso di calciare dall’altra parte, poi ho cambiato in corsa dopo aver visto il movimento del portiere. Con la Francia, in finale, avrei dovuto tirare l’ultimo rigore. E lo avrei tirato forte”.

Foto: Instagram Lautaro