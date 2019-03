L’Inter cade a Cagliari e domani rischia il sorpasso del Milan

Nel primo anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A l’Inter cade a Cagliari. Apre le marcature Ceppitelli alla mezz’ora per i padroni di casa, ma dopo 8 minuti Lautaro Martinez pareggia i conti. Poco prima dell’intervallo arriva il nuovo vantaggio dei sardi con Pavoletti su prezioso assist di Srna. Nella ripresa, nonostante le mosse di Spalletti, il risultato resta in variato e nel finale Barella sbaglia anche il rigore del potenziale 3-1. Brutta sconfitta per i nerazzurri che, domani, rischiano il sorpasso del Milan al terzo posto. Il Cagliari di Maran compie il colpaccio e raggiunge quota 27 in classifica allontanandosi ulteriormente dalla zona rossa.

Classifica: Juventus 69; Napoli 56; Inter 47; Milan 45; Roma 44; Atalanta, Torino, Lazio 38; Sampdoria, Fiorentina 36; Sassuolo 31; Parma, Genoa 29; Cagliari 27; Spal 23; Udinese 22; Empoli 21; Bologna 18; Frosinone 16; Chievo* 10.