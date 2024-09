Lautaro: “Non abbiamo approcciato bene la gara. So di essere in ritardo. Lavorerò il doppio per alzare il livello”

Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell’Inter, ha parlato a Dazn dopo il derby perso.

Queste le sue parole: “Non abbiamo fatto la gara che avevamo preparato, non l’abbiamo approcciata bene. Abbiamo fatto un po’ meglio nel secondo tempo, ma dobbiamo migliorare tantissimo: abbassare la testa e pedalare per alzare il livello, io per primo da capitano della squadra. So di essere in ritardo rispetto all’anno scorso, ma sarò il primo ad arrivare ad Appiano per lavorare e migliorare insieme alla squadra”.