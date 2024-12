Lautaro MVP della scorsa stagione: “Speriamo di portare altri trofei all’Inter”

Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell’Inter, ha parlato sul palco dopo aver ricevuto il premio di miglior giocatore della scorsa stagione al Gran Galà del Calcio.

Queste le sue parole: “Grazie ai compagni perché senza di loro il premio non sarebbe arrivato. Grazie al mister, alla società per la fiducia, e ai tifosi che sono il nostro giocatore in più in campo. Speriamo di proseguire su questa strada per portare trofei all’Inter, che è quello che vogliamo nello spogliatoio. Ringrazio i miei figli, che mi hanno cambiato la vita, mia mia moglie e tutta la mia famiglia. Poi mando un pensiero a mia nonna che non sta passando un momento facile: questo premio è per loro”.

Foto: sito Inter