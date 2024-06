Lautaro: “Mi sentivo pronto per mettermi il Mondiale alle spalle”

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha realizzato una doppietta in Copa America nel match tra Argentina e Perù, trascinando i campioni del mondo al successo. Si tratta del quarto gol nelle tre partite del girone. A fine partita il bomber argentino si è espresso così a TyC Sports: “Sono felice perché sono riuscito a segnare in tutte e tre le partite della fase a gironi e perché sono riuscito ad aiutare la squadra ed è questo quello che conta. Sto bene, come ho già detto dopo la partita con il Cile. Ho fatto una grande stagione con l’Inter e mi sento bene, mi sentivo pronto per mettermi alle spalle il Mondiale. Per me era importante farlo per prepararmi bene per la Copa America e ora lo sto dimostrando. Continuiamo a lavorare”.

Poi ha proseguito: “L’assenza di Messi? Sappiamo cosa significa Leo per noi, per me e per tutto il gruppo. E’ il nostro capitano, ha sofferto molto a non giocare in questa partita ma spero che possa riprendersi il prima possibile. Prossimo avversario? Ci sono tante squadre che giocano bene, come la Colombia e il Brasile che è sempre favorito per i giocatori che ha. Ma noi dobbiamo fare il nostro lavoro. Continuiamo così e affrontiamo ogni partita come si deve”.

Foto: Instagram Lautaro