Lautaro Martinez: “Volevo lasciare l’Inter dopo tre mesi. Icardi mi ha aiutato e convinto a restare”

In una lunga intervista per La Nacion, Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, è tornato alla sua prima esperienza in Italia con i nerazzurri, quando voleva lasciare dopo soli 3 mesi, ma fu aiutato ad ambientarsi da Mauro Icardi.

Queste le sue parole: “Il primo anno di Inter è stato tosto. Arrivavo dal Racing, dove avevo segnato tanti gol e la gente cantava il mio nome, ero sempre un titolare, ritrovarmi poi in un nuovo Paese, un nuovo club, una nuova lingua non fu facile. Sapevo che mi sarei dovuto adattare, ma non che mi sarebbe costato tanto. Dopo tre mesi già dicevo che volevo andare via, non ne volevo sapere più. A volte prendevo la macchina e andavo in giro da solo. Ero come un pazzo, non pensavo. Mauro Icardi mi ha dato una mano gigantesca in quel momento, lo ringrazio sempre”.

L’argentino così continua: “Sono molto felice che il primo anno mi sia servito come apprendimento. Già nel secondo anno ho giocato di più, le cose sono cambiate. E in quello appena concluso, ancora meglio: sono tornato in Argentina completamente soddisfatto e felice. Ho giocato 38 partite su 38 in Serie A, 6 su 6 in Champions e 4 su 4 in Coppa Italia. E abbiamo vinto il campionato. È il mio primo titolo da professionista, ed è arrivato tre mesi dopo la nascita di mia figlia Nina. Ha un altro sapore”.

