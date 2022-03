Lautaro Martinez: “Vivo per il gol, quando non segno sono triste. Le critiche? Fanno parte del gioco”

Il protagonista di Inter-Salernitana, Lautaro Martinez, ha parlato a Dazn dopo il largo successo contro i campani.

Queste le sue parole: “Quando ho preso la traversa mi sono detto: anche stasera non è giornata. Ma i miei compagni son stati bravi a cercare lo spazio, Barella è stato bravissimo. Devo ringraziare i miei compagni di squadra che mi sono stati sempre vicino in questi mesi”.

Quanto hai sofferto per il tuo digiuno? “Tantissimo perché vivo per il gol, vivo per dare una mano alla squadra e quando non faccio gol sono triste. Ora sono felice, l’Inter ha vinto ed è tornato il gol”.

Sulle critiche: “Le critiche fanno parte del gioco. Quando vinciamo è tutto facile, quando si perde dobbiamo lottare per tornare a vincere. Ringrazio i tifosi che sono stati al nostro fianco e il mister e i compagni che giocano di meno che parte tutto da loro”.

Su Inzaghi: “Lui mi dà fiducia, mi parla. Lo voglio ringraziare, come tutto lo staff e i miei compagni di squadra”.

Sul Liverpool: “Siamo fiduciosi, sicuramente. Cercheremo di recuperare energie mentali e fisiche e ce la giocheremo per passare il turno”.

A chi darai il pallone della partita? “A mia figlia”.

Foto: Twitter Inter