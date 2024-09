Lautaro Martinez sulla candidatura per il Pallone d’Oro: “Merito di essere dove sono. Ho le carte in regola per starci”

Lautaro Martinez non ha segnato nella sfida tra la sua Argentina e il Cile (terminata 3-0 grazie alle reti di Mac Allister, Julian Alvarez e Paulo Dybala) ma ha regalato show con giocate di altissimo livello, come il velo in occasione dell’azione che ha portato poi Mac Alliser a siglare l’1-0. A fine partita, intervistato da TNT Sports, il capitano dell’Inter ha commentato anche la sua candidatura per il Pallone d’Oro: “Per la stagione che ho avuto, penso di meritare di essere dove sono. Perché ho lavorato duramente e ho anche sofferto molto negli anni precedenti. È la seconda volta che sono alla fase finale del Pallone d’Oro e ritengo di avere le carte in regola per starci”.

Foto: instagram Lautaro