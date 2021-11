Lautaro Martinez: “Stiamo recuperando i punti persi. Scudetto? Lo abbiamo noi sul petto e vogliamo difenderlo”

L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez ai microfoni di DAZN ha parlato a caldo dopo la vittoria per 2-0 sul Venezia.

Queste le parole dell’argentino: “Sapevamo che era una gara difficile, affrontare il Venezia in casa sua è dura perché il campo è piccolo, hanno un tifo molto caldo e in più pioveva. Siamo felici per aver portato a casa i tre punti. Dobbiamo continuare a lavorare e guardare in avanti, stiamo risalendo la classifica e stiamo recuperando i punti che abbiamo lasciato per strada. Scudetto? L’ho toccato dopo il gol perché ce l’abbiamo noi e dobbiamo difenderlo”.