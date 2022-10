Lautaro Martinez: “Sono felice, ottima prestazione. Abbiamo messo in difficoltà il Barcellona”

Lautaro Martinez torna al gol dopo una lunga astinenza e commenta a Prime Video il pareggio in casa del Barcellona.

Queste le sue parole: “Sono contento, dedico il gol a mio padre che compie gli anni e alla mia famiglia. Questa competizione si gioca sui dettagli, oggi il Barça ha messo tanti palloni nell’area e ha trovato due gol nel finale. Sono contentissimo soprattutto per la prestazione nel secondo tempo, abbiamo messo in difficoltà il Barça”.

