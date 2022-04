Lautaro Martinez: “Si parla troppo. E’ normale avere qualche periodo di calo. Io ho sempre dato il massimo”

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha parlato a Inter TV dopo la rete contro lo Spezia.

Queste le sue parole: “Sono contento per la partita che abbiamo fatto, l’abbiamo preparata in settimana e abbiamo portato a casa tre punti pesanti. Io sono sempre stato tranquillo, lavoro per la squadra, per dare una mano ai compagni, sono concentrato sul mio lavoro. Il resto non lo ascolto, penso alla mia famiglia, a chi mi vuole bene e all’Inter”.

Che sensazioni di porti per il futuro? “Ho sensazioni buone, stiamo facendo un ottimo lavoro. Abbiamo perso dei punti che erano importanti ma abbiamo recuperato. Dobbiamo continuare a pensare partita per partita”.

Risposta alle critiche: “Si parla tanto e questo a me non piace, ho sempre dato il massimo per l’Inter e certe voci non mi piacciono. Cerco di dare il massimo, ovviamente non mi piace stare in panchina, ma quando sono entrato ho dato il massimo per l’Inter che è quello che conta qua. Poi capita a tutti di avere dei momenti meno brillanti, l’importante è superarli bene”.

Foto: Twitter Inter