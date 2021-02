Lautaro Martinez: “Primo posto un punto di partenza. Con Lukaku intesa perfetta”

L’attaccante argentino dell’Inter, Lautaro Martinez, ha commentato a Sky Sport la vittoria sulla Lazio che vuol dire anche primo posto per i nerazzurri.

Questa la sua analisi: “Sono contento, lavoriamo tanto per questo e oggi possiamo dire che siamo in vetta alla classifica. Questo fa piacere a tutti, oggi abbiamo disputato una grande gara di squadra. E’ la prima volta che siamo davanti a tutti e come ha detto il mister questo deve essere un punto di partenza per non lasciare più il primo posto, la settimana prossima abbiamo il derby e se vogliamo restare lì dobbiamo preparare bene quella partita. Lukaku? Fa sempre un grande lavoro per la squadra”.

Foto: Twitter Inter