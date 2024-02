Lautaro Martinez: “Perchè mi chiamano Toro? Tutto nasce dal mio arrivo al Racing. Quest’anno abbiamo diversi obiettivi, compresa la Champions”

Lunga intervista quella rilasciata dall’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez ai taccuini de il magazine ufficiale della Champions League. Molti gli argomenti trattati dall’attuale capocannoniere della Serie A, a partire da un curioso retroscena legato al suo soprannome: “Perchè mi chiamano Toro? Tutto nasce dal mio arrivo al Racing. Lì i miei compagni mi hanno soprannominato El Toro perché ero sempre duro e arrabbiato nei duelli in campo. Una frase che mi rappresenta molto è ‘Quello che non mi uccide mi fortifica’. In qualche modo parla di me, soprattutto di quello che ho vissuto nella mia infanzia, ma si riferisce anche ad alcuni momenti che ho vissuto in seguito. Mi ci identifico, la porto sempre con me, ce l’ho tatuata.”

Un passaggio, poi, sulla sua infanzia:

“La mia infanzia è stata molto difficile. Quando ero piccolo la mia famiglia aveva davvero poco. Grazie a quei momenti però sono cresciuto tanto. Con il passare degli anni ho capito che dovevo inseguire il mio sogno, giocare a calcio. Nella mia famiglia si è sempre respirata aria di sport.”

E sugli obiettivi stagionali:

“Quest’anno abbiamo diversi obiettivi, compresa la Champions. Per me è normale che un club come l’Inter si ponga obiettivi simili. Per me la squadra è un gruppo di fratelli e amici che vanno nella stessa direzione. Non importa chi gioca e chi non gioca, l’importante è andare avanti insieme.”

Foto: Twitter F.C. Inter