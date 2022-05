Lautaro Martinez: “Non pensiamo al Milan, ma solo a vincere. Siamo tutti dentro con lo stesso obiettivo”

L’Inter resta a meno due dal Milan a tre partite dal termine del campionato. I nerazzurri oggi hanno vinto 2-1 in trasferta ad Udine, grazie alle reti di Perisic e Lautaro Martinez. L’argentino ha commentato il successo a Dazn: “Volevamo vincere e fare una partita così perché sapevamo che l’Udinese era una squadra tosta e aggressiva a livello fisico. Siamo contenti, continuiamo così. Noi dobbiamo fare il nostro lavoro, senza pensare al Milan. Dobbiamo pensare solo alla prossima partita e vincere. Siamo tutti dentro con lo stesso obiettivo. Dobbiamo ancora migliorare tanto. Mancano tre partite che per noi sono troppo importanti. Favorito per lo scudetto? Non lo so. Ora loro sono in testa e noi dietro. Noi dobbiamo pensare a vincere e sperare che loro facciamo qualche passo falso”.

FOTO: Twitter Inter