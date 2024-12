Lautaro Martinez non ha mai avuto numeri offensivi così bassi: i motivi tattici

Con la vittoria in Coppa Italia contro l’Udinese per 2 a 0, l’Inter continua il suo percorso stagionale vincente, e nonostante alcune indisponibilità difensive è riuscita anche a trovare un equilibrio solidissimo, anche grazie al grande apporto di De Vrij e Bisseck. Gli ingranaggi della squadra si muovono a meraviglia, e la dimostrazione ultima è stata anche la vittoria rimediata contro la Lazio, un 6 a 0 nettissimo in cui sono andati in gol giocatori diversi. Alla festa dell’Olimpico è però mancato Lautaro Martinez, unico fattore ancora un po’ incompiuto di tutto l’ecosistema Inter. Sei i gol in totale in questa stagione, un anno fa il suo bottino ne contava praticamente il triplo. Il Toro non aveva mai prodotto così poco in carriera in termini offensivi (0,38 xG ogni 90 minuti ) e non aveva mai calciato così poco (2,92 tiri a partita, contro i 3,56 dello scorso anno). Ma da cosa dipende il momento grigio dell’attaccante argentino? La risposta (parziale) la troviamo in un cambiamento tattico attuato in questa stagione da Inzaghi. Il tecnico piacentino sfrutta molto di più Lautaro per venire incontro a dialogare con la squadra, mentre Thuram rispetto allo scorso anno attacca molto di più la profondità. Se la scorsa stagione il francese agiva maggiormente su zone esterne del campo tenendo fede al suo background tattico (lasciando l’area di rigore al compagno di reparto), oggi il francese è a tutti gli effetti una prima punta. Lautaro Martinez è quindi chiamato a fare compiti da 10, che lo escludono dalla fase di finalizzazione. Oltre a questo, c’è da aggiungere che il classe ’97 ha perso nell’ultimo anno il ruolo da rigorista, oggi affidato a Calhanoglu. C’è poi da aggiungere un fattore puramente psicologico: il capitano interista soffre i momenti di magra dal punto di vista realizzativo, che lo portano a performare peggio rispetto ai suoi standard, almeno in fase realizzativa. Questo lo si denota anche dal fatto che nelle ultime settimane la squadra tenta costantemente di portarlo al gol, cosciente di quanto per lui sia fondamentale per giocare con tranquillità. L’attaccante ha però spesso messo a referto le migliori prestazioni della sua carriera esattamente dopo essersi sbloccato al termine di un periodo difficile, ed è proprio quello che potrebbe succedere nelle prossime giornate.

Foto: Instagram Lautaro Martinez