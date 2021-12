Lautaro Martinez: “Le squadre di Mourinho attaccano molto e sono sempre difficili da affrontare. Servirà personalità per battere la Roma”

Lautaro Martinez, attraverso il podcast ufficiale dell’Inter, ha parlato alla vigilia della sfida con la Roma: “Ci aspetta una partita molto difficile perché andiamo a giocare in casa loro ed è un campo che per noi è sempre stato difficile, contro un allenatore che ha tanto talento e che fa attaccare molto la squadra, è difficile da affrontare. Dobbiamo fare il nostro, andare lì con personalità per portare avanti una partita che sarà importante per la classifica e per gli scontri diretti. Io cerco sempre di dare il massimo, di dare una mano all’Inter e di fare se possibile altri gol”.

