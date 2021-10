Lautaro Martinez, l’agente Camano: “In Italia è molto felice. Per il rinnovo ho grande fiducia”

Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, è stato intercettato ai microfoni di Radio Kiss Kiss dove ha parlato della trattativa con l’Inter per il rinnovo del contratto del suo assistito: “E’ molto felice in Italia. Gli piace tantissimo il calcio italiano. Da diverso tempo stiamo discutendo del rinnovo con la società milanese e sono davvero fiducioso perché la strada imboccata credo sia proprio quella giusta. La Serie A è un campionato importante e diverso rispetto a quello di qualche stagione fa. Lautaro è molto felice di giocare con grandi calciatori come Dzeko e Correa. Sono un trio terribile per le difese avversarie”.

FOTO: Twitter Inter