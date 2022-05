Lautaro Martinez il migliore di sempre in A di venerdì: il curioso dato

Il suo gol ha permesso all’Inter di fissare il punteggio contro l’Empoli sul 2-2, potendo così alimentare le speranze vittoria dei nerazzurri nel secondo tempo. Lautaro Martinez ha segnato, come spesso gli capita ultimamente e ha trovato un gol che, come apprendiamo da Giuseppe Pastore tramite Twitter, l’ha reso il miglior marcatore di sempre in Serie A nelle partite giocate di venerdì. Ecco la curiosa classifica.

Lunedì: Higuain 12

Martedì: Icardi 8

Mercoledì: Totti 26

Giovedì: Amadei 9

Venerdì: Lautaro 8

Sabato: Immobile 51

Domenica: Piola 258

Foto: Twitter Inter