Lautaro Martinez: “Grande rimonta, ora testa al Real. Dobbiamo vincere”

Intervistato da Inter TV, l’attaccante argentino dell’Inter, Lautaro Martinez, ha commentato la vittoria contro il Torino, con un suo gol nel finale.

Queste le sue parole: “Siamo contenti per il secondo tempo disputato e per la rimonta, il primo non è stato bello per noi e dobbiamo lavorare per impedire che accada di nuovo. Non abbiamo giocato bene, abbiamo preso tantissime ripartenze. Abbiamo giocato come l’avevamo preparata quindi dobbiamo capire che cosa abbiamo fatto male, per migliorare e fare quanto fatto nel secondo tempo, con pazienza con la palla, con voglia e determinazione che hanno portato ai quattro gol, che non è facile. La cosa buona di oggi è che abbiamo dimostrato carattere ed è importante”.

Sulla sfida al Real Madrid: “Dobbiamo mantenere il momento perché in settimana abbiamo una partita molto importante. C’è la sfida al Real Madrid e dobbiamo vincere perché siamo in casa e se vogliamo andare avanti in Champions. Abbiamo bisogno di punti e dobbiamo dimostrare quanto dimostrato oggi nel secondo tempo”.

Foto: Twitter Inter