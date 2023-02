Lautaro Martinez: “Giocando così non si va da nessuna parte”

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta in casa del Bologna.

Queste le sue parole: “Adesso parlare a caldo sarebbe sbagliato, però il pensiero che ho ora è che così non andiamo da nessuna parte, dobbiamo cambiare e trovare più continuità. Abbiamo fatto un’ottima partita in Champions League, poi arriviamo qui belli carichi perché la vittoria contro il Porto ci ha dato più energia e facciamo questa partita. Dobbiamo alzare il livello, così non si va da nessuna parte”.

Troppi errori: “Il Bologna è una grande squadra, oggi l’ha dimostrato. Ha fatto meglio di noi e ha vinto giustamente la partita. Dobbiamo avere più continuità, andare in campo come abbiamo fatto contro il Porto: il campo era brutto per tutti, il tempo idem. Quello che posso dire è questo e sono qui per chiedere scusa a tutti i tifosi, a tutta la gente che ci supporta e che è sempre dietro di noi”.

Sulle prestazioni: “Dipende da come valutate voi. Io cerco sempre di dare il cento per cento, a volte la palla entra e a volte no. Il resto valutatelo voi, lavoro sempre per l’Inter, per i miei compagni, do sempre il cento per cento, poi il gol arriva o non arriva”.

Mancanza di continuità: “È quello che ho detto prima. Oggi giocando così non andiamo da nessuna parte, siamo a -18 dal Napoli e dobbiamo migliorare tutti: io, i giocatori, l’allenatore, tutti quanti”.

Foto: Instagram Inter