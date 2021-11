Lautaro Martinez: “Gara dura, il Milan sta bene. Si vince con il cuore e con la testa”

Lautaro Martinez, centravanti argentino dell’Inter, ha parlato così a Inter TV a pochi minuti dall’inizio del derby di Milano: “Sappiamo che è una partita speciale che si vince con il cuore e con la testa. Dobbiamo entrare in campo e fare quello che abbiamo preparato in settimana. Sarà una gara dura perché il Milan sta bene. Ma dobbiamo pensare a fare le cose per bene, abbiamo riposato e siamo pronti per questa sfida”.