Lautaro Martinez: “Dobbiamo essere più cinici. Se non segni poi rischi di perdere, come contro il Real”

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha parlato a Dazn a pochi minuti dalla gara con il Bologna.

Queste le sue sensazioni: “Abbiamo fatto già un paio di partite in nazionale con Correa, ci conosciamo e oggi dobbiamo entrare in campo per vincere. Dobbiamo essere più concentrati e cattivi, quando crei tanto e non fai gol come con il Real poi lo paghi. Bisogna essere più cinici. Oggi dobbiamo fare gol quando abbiamo l’occasione, dobbiamo muovere la palla e far correre loro. Io sono tranquillo, dal primo giorno che sono arrivato mi sono messo a disposizione e provo a dare il massimo. Io sono qua per vincere e dare il meglio per l’Inter”.

Foto: Twitter Inter