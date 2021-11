Lautaro Martinez da ritrovare. Il gol manca da oltre un mese

L’Inter non riesce a fare lo scatto decisivo nel derby, per provare ad avvicinarsi alla vetta del campionato. I nerazzurri costruiscono tanto, ma non riescono a trovare la via del gol in maniera continua, come accadeva ad inizio campionato.

Uno dei volti negativi, in questo momento, in casa nerazzura, è quello di Lautaro Martinez. Il “Toro” è in affanno, non è brillante come ad inizio stagione, quando in campionato aveva segnato 5 gol in 6 partite. Un periodo di flessione ci può stare, sta a Inzaghi ritrovare quanto prima il miglior Lautaro, ma la sosta per le Nazionali non aiuta.

Proprio la sosta è un punto nevralgico della stagione di Lautaro. Il suo ultimo gol è datato 2 ottobre, contro il Sassuolo su rigore. Poi la sosta e al rientro non è stato lo stesso Lautaro di inizio stagione. Per lui 5 gare in campionato, più le due con lo Sheriff in Champions, dove ha raccolto solo un assist con l’Empoli.

Poi gare deludenti e difficoltà fisiche evidenti. Così come nel derby, dove aveva la palla del 2-1, il calcio di rigore, fattosi parare da Tatarusanu.

Ai nerazzurri servirà il miglior Lautaro da qui a Natale, per dare l’assalto alla vetta della classifica. Dopo la sosta, Inzaghi conterà spera di ritrovare un “Toro” rigenerato.

