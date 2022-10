Lautaro Martinez: “Da quella riunione è cambiata la rotta. Ci siamo detti le cose in faccia. Felice del mio momento di forma”

Quando ho giocato con Lukaku tirava lui i rigori. Se mi dà i rigori magari arriviamo ai numeri dell’anno scorso. Assist? Ogni giorno cerco di migliorare, Edin fa tantissimo lavoro, ha fatto un assist a Nicolò per l’ultimo gol. Sicuramente mi serve fare assist anche per giocare con Messi che è il migliore del mondo. È stato importantissimo per la mia carriera, devi essere sempre pronto con lui, a volte ti lascia uno contro uno, a volte te la scarica, devi essere sempre preparato.

Milito in tribuna? Ci sentiamo spesso con Diego, lui è stato importante per me in Argentina e all’Inter, lo ringrazio ogni volta che lo vedo, mi ha dato fiducia al Racing e anche all’esordio, imparavo da lui. Andremo a cena questi giorni sicuramente.