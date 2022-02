Lautaro: “L’Inter vuole essere protagonista. Possiamo fare male al Liverpool”

Tra i possibili protagonisti della sfida tra la sua Inter e il Liverpool in programma domani sera al ‘Meazza’, Lautaro Martinez ha parlato a Prime Video: “Sarà una bellissima partita da giocare. Spero di far bene, dare una mano alla squadra e poter andare avanti, che è il nostro sogno. Klopp è un grande allenatore, sicuramente ha preparato bene questa partita. Noi dobbiamo essere bravi, fargli male e andare avanti. Il Liverpool ha tanti giocatori forti: dobbiamo lavorare sulla fase di possesso, perché sarà importante. Loro attaccano con tanta gente, giocano con attaccanti molto veloci e dobbiamo stare attenti. L’Inter vuole essere protagonista, vuole tenere la palla, attaccare, difendere bene la porta e far male all’avversario. Sicuramente vedrete un Lautaro che è cresciuto tanto e che ha già giocato due-tre volte questa competizione”.

FOTO: Twitter Uefa Champions League