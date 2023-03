Lautaro: “L’Inter mi ha dato tanto amore e io cerco sempre di ripagarlo dando tutto in campo”

Lautaro Martinez, nel format Footsteps di Inter Media House, ha parlato del suo forte legame con i colori nerazzurri: “L’Inter mi ha dato tanto amore fin dal primo giorno: sono arrivato in una grande squadra, con una società e dei giocatori importanti. I tifosi, poi, me l’hanno fatto sentire fin dal primo giorno, è bellissimo. Mi hanno sempre rispettato e io ho sempre cercato di ripagarli dando tutto in campo”.

Foto: Instagram Inter