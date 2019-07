Lautaro, l’agente: “Non si muove da Milano. Lo vuole Messi? Vada lui all’Inter…”

“Lautaro Martinez non si muove dall’Inter“, parola di Beto Yaque, agente dell’attaccante argentino, intervenuto così ai microfoni di fcinternews: “Non vede l’ora di iniziare con Conte. Le parole di Messi? Essere lodato dal migliore del mondo è bellissimo e molto soddisfacente. Lautaro ne è stato estremamente felice. Tali parole gli hanno trasmesso contentezza e la voglia di lavorare ancor più duramente per migliorarsi, apprendere nuovi dettagli e puntare a raggiungere un giorno gli obiettivi che si è prefissato. Barcellona? Lautaro pensa solo all’Inter. È felice in nerazzurro e sogna in grande. Conte lo ha chiamato per dirgli come lavorare, che conta su di lui e che è molto felice di averlo in squadra. Poi è vero che c’è interesse da parte dei blaugrana per Martinez. Nessuno della società spagnola ci ha contattati ufficialmente. Sono rumors che in qualche modo sappiamo essere veritieri. Ma ripeto: Lautaro resta a Milano. Chiudiamola con una battuta: se Messi vuole giocare con Martinez, allora vada lui all’Inter…”.

Foto: Twitter ufficiale Inter