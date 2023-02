Durante l’intervista concessa a ESPN, Lautaro Martinez ha svelato anche la sua voglia di tornare a vestire la maglia del Racing Club, squadra che lo ha cresciuto prima di passare in Europa con la maglia dell’Inter: “Tornare a vestire la maglia del Racing è un sogno che ho. Non so quando, non so in che momento ma sicuramente è una cosa che ho in mente per il futuro”.

Foto: Instagram Lautaro Martinez