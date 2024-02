Lautaro: “Il rinnovo? Non è facile, ma sono sereno e tranquillo. Non c’è fretta”

Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, ha parlato a Sky dopo il successo sulla Salernitana.

Queste le sue parole: “Approcciamo tutte le partite allo stesso modo, a volte ci riusciamo e altre no. Noi in campo cerchiamo sempre di fare lo stesso lavoro, andando a prendere alti i nostri avversari e recuperando palla per avere più opportunità di segnare. Adesso abbiamo un obiettivo importante davanti a noi, dobbiamo continuare con umiltà su questa strada”

Lo Scudetto adesso dipende solamente da voi? “Noi siamo sempre padroni del nostro destino. Con mister Inzaghi abbiamo lavorato tanto sulla maturità, l’abbiamo trovata e adesso scendiamo sempre in campo con consapevolezza. In questi mesi sono arrivati giocatori nuovi, che si sono messi subito a disposizione per guadagnarsi spazio. Noi lavoriamo tutti insieme per portare in alto questa società. Gli obiettivi sono Scudetto e Champions, quelli che rimangono”.

Sul rinnovo: “Come ha detto il direttore, siamo sulla strada giusta. Mancano dei dettagli, non è una cosa facile, ma non c’è fretta perché ho ancora due anni e mezzo di contratto. Sono tranquillo”.

Foto: Instagram Inter