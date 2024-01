Lautaro, il rinnovo, l’agente e il gioco delle parti

Alejandro Camano ha voluto parlare del rinnovo del contratto di Lautaro Martinez, in scadenza il 30 giugno 2026, e ha inteso accendere una lampadina di allarme forse in modo da tenere desta l’attenzione. In realtà avrebbe potuto farne a meno, considerato il legame con il club, il rapporto tra il capitano e tutto l’ambiente. Tenendo soprattutto conto della volontà del Toro di firmare al più presto il prolungamento con l’Inter. Forse si è corso troppo a livello di tempistica, ma le parole di Camano che parla di accordo non raggiunto sono un autentico gioco delle parti. Lautaro ha scelto il presente e il futuro, sarebbe sorprendente se non si arrivasse a un’intesa per il rinnovo. E forse, proprio per questo, il silenzio sarebbe stato più opportuno.

Foto: Instagram Lautaro